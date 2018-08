Il Milan prosegue nella sua ristrutturazione societaria ed è al lavoro per il prossimo tassello, il nuovo aministratore delegato. E dall'Inghilterra assicurano, la scelta è fatta: Ivan Gazidis, pronto a lasciare l'Arsenal per abbracciare la causa rossonera.



L'OFFERTA - I motivi che spingerebbero il manager ad abbandonare i Gunners sono essenzialmente tre, la convinzione che l'Arsenal non sia all'altezza delle altre big della Premier, la possibilità di diventare il nuovo capro espiatorio dopo l'addio di Wenger e, soprattutto, la maxi-offerta presentata dal Milan: come riferisce il Daily Telegraph, Elliott mette sul piatto un milione di sterline in più all'anno rispetto all'attuale contratto da 2,6 percepiti a Londra, in pratica Gazidis in rossonero guadagnerebbe 4 milioni di euro a stagione.



DEADLINE - Una proposta importante, che però ha una scadenza: il Milan ha fretta e attende una risposta da Gazidis entro i primi di settembre, mentre il manager dal canto suo vorrebbe nuove rassicurazioni da Elliott sulle reali disponibilità economiche e sugli investimenti con cui riportare il club di via Aldo Rossi in posizioni di vertice. Gazidis-Milan, siamo alla resa dei conti: dieci giorni per scoprire se sarà lui il nuovo amministratore delegato rossonero.