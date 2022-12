Arrivano buone notizie in merito alle condizioni di salute di Pelé. Le news giungono direttamente dal bollettino dell’ospedale Albert Einstein, dove O Rei è attualmente ricoverato. Si parla di un graduale miglioramento delle sue condizioni generali. Pelé presenta segni vitali stabili e sta venendo curato in una normale stanza d’ospedale e non in terapia intensiva, come si temeva durante gli scorsi giorni.