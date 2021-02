"A fresh start", un nuovo inizio. Si concludeva così la prima stagione di, l'emozionante serie tv prodotta dache racconta le vicende dello storico club inglese nell'annata 2017-18, chiusasi con la retrocessione dalla seconda alla terza divisione calcistica. Unarriva ora per il, che la scorsa settimana è entrato ufficialmente nelle mani di, il più giovane presidente di una società d'oltremanica.compiuti lo scorso 18 dicembre, è l'erede dei ricchissimi Louis-Dreyfus: da solo, secondo Forbes, detiene un patrimonio di, contro iche ha operato in diversi ambiti, da Adidas all'agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi. L'obiettivo di Kyril, neanche a dirlo, è uno solo: risanare i conti e riportare quanto prima il Sunderland nel "calcio che conta", sulla scia del, scomparso nel 2009, che negli anni '90 acquisì ildopo lo scandalo scommesse e lo risollevò fino al massimo campionato."Sono orgoglioso di diventare custode di questa stimata istituzione, ma riconosco le responsabilità che ne derivano" ha dichiarato con entusiasmo il giovane rampollo dopo l'acquisizione delledella società. "Oggi comincia un nuovo capitolo nella storia del Sunderland AFC, e sono fiducioso che insieme potremo portare il club ad un successo sostenibile nel lungo periodo".Nella sua nuova avventura l'imprenditore 23enne potrà sicuramente contare sull'esperienza della, tuttora proprietaria del 5% delle quote del Marsiglia: sarà lui, comunque, a prendere decisioni, a investire, a plasmare la squadra, per riportare ai vertici quei Black Cats che inhanno conquistato. I tifosi contano su di lui per lasciarsi alle spalle le ultime cocenti delusioni, quelle sofferenze sportive così ben raccontate nella seconda stagione di "Sunderland 'Til I Die", dove tutti speravano di trovare un finale diverso, se non altro per le dolci illusioni maturate nel corso della storia. Ora è tempo di voltare pagina: alloKyril Louis-Dreyfus il compito di intrecciare una trama più felice, possibilmente con un lieto fine. Se "Sunderland 'Til I Die" va preso alla lettera, il tempo è dalla sua parte...