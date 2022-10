Questa mattina è apparso sul sito del Brentford un comunicato stampa, che lamenta un ennesimo caso di razzismo nel calcio inglese: questa volta è toccato a Ivan Toney, centravanti delle Bees, autore della doppietta che ha permesso ai suoi di battere 2-0 il Brighton di De Zerbi.



IL COMUNICATO - Di seguito il comunicato della società londinese, a supporto del proprio giocatore:



"La scorsa notte, Ivan Toney è stato soggetto a un disgustoso abuso razzista, per mezzo di un messaggio ricevuto sui social media. Condanniamo questo comportamento discriminatorio nei termini più forti possibili. Un attacco ai nostri giocatori è un attacco a tutti noi. Ivan riceverà supporto totale da parte del club e dei tifosi del Brentford, che abbiamo già visto condannare l'abuso. Ci aspettiamo un forte supporto da parte della polizia, delle autorità legali e da Meta, per assicurare che l'individuo coinvolto affronti tutta la forza della legge per il suo deprecabile crimine di odio".