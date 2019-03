Allan Saint-Maximin è in vetrina. Come un gioiello, perché sta vivendo una stagione importante e se ne sono accorti tantissimi club: l'esterno classe '97 del Nizza sta brillando, trascina, segna e soprattutto fa segnare. Tanto che il Borussia Dortmund si è mosso in tempi non sospetti come vi abbiamo già raccontato, ma è il Milan la squadra che si è mostrata maggiormente interessata in questi mesi. Prima i dialoghi senza sbocchi concreti a gennaio scorso perché il Nizza non ha mai pensato di privarsene, poi i contatti in vista del prossimo giugno quando Saint-Maximin aspetta il via libera per lasciare la Francia.



MESSAGGIO E CLAUSOLA - L'ultimo messaggio mandato dal Nizza e ricevuto dal Milan è sul contratto dell'esterno: grazie a una clausola presente degli accordi tra le parti, Saint-Maximin andrà a scadenza nel giugno 2022 e non più nel 2020. Un fattore che non cambia la probabilità di vederlo partire in restate - volontà ferma dello stesso giocatore - ma che modifica le cifre pretese per portare avanti l'operazione. Il Nizza vuole incassare almeno 35 milioni di euro per Saint-Maximin, da poter ripensare a seconda della formula e dei bonus nell'affare; il Milan è avvisato, il prezzo si alza per le prestazioni di questo talento, per la concorrenza e per un contratto non più a scadenza ravvicinata. Palla a Leonardo, valutazioni in corso senza fretta e nome certamente presente sul taccuino rossonero. Perché tra qualche mese sarà l'ora delle scelte, anche tra Saint-Maximin e il Milan.