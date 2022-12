Secondo quanto scrive La Repubblica nella giornata di ieri il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon ha convocato una riunione con il Comune, Milan e Inter per discutere delle novità emerse sul progetto del nuovo San Siro dopo gli incontri delle scorse settimane.Con in mano la relazione e tutti i punti critici emersi nel confronto con i residenti, i comitati, le associazioni di categoria e diversi consiglieri comunali, sono stati messi sul piatto alcuni capitoli come oggetto di “trattativa” tra Palazzo Marino e le società. Tra i temi trattati ci sono l’aumento del verde, la neutralità carbonica dell’operazione per adeguare il tutto al Piano aria clima e quindiL’esigenza è quella di avere la struttura il più possibile lontana dalle abitazioni affacciate su via Tesio.L’idea è quella di fare arretrare l’impianto di qualche metro dalla via. Il clima è stato descritto come sereno, ma il dialogo non è semplice perché da un lato ci sono un sindaco, Giuseppe Sala, e una giunta che hanno da render conto alle voci della città e della propria maggioranza (con tanto di oppositori alla demolizione del Meazza). Dall’altro lato, poi, ci sono le squadre che hanno fretta e che, soprattutto,Per questo motivo il piano B per la costruzione del nuovo stadio nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni è tutt’altro che accantonato.