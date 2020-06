L'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, parla ad Askanews.it del progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio a San Siro: "Impossibile un giudizio positivo della giunta di Milano se l'indice di edificabilità resta quello presentato con il nuovo masterplan. Rispetto al progetto iniziale ci sono stati dei passi in avanti significativi, ma la richiesta di volumetrie presentata dalle squadre continua a non convincerci. Se l’indice di edificabilità resta questo è impossibile un parere positivo".



Maran spiega che "va visto" se ai 74 milioni di euro stimati come spesa per il recupero dell'attuale stadio "corrispondono gli 88mila metri quadrati di diritti edificativi aggiuntivi che le squadre hanno chiesto". Un valore che "raddoppierebbe di fatto le volumetrie" rispetto ai 91mila metri quadrati di uffici, hotel e centro congressi che sono già previsti dalla delibera del consiglio comunale approvata nei mesi scorsi. Dobbiamo fare una contro proposta suffragata dai numeri e ci stiamo lavorando. Le squadre non hanno l’obbligo di giocare a San Siro, ma è interesse dell’amministrazione comunale tenere ancorato il calcio professionistico a quel quartiere".