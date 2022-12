Il Comune di Milano ha detto sì a Milan e Inter per il progetto nuovo San Siro. Un sì condizionato, per nulla scontato, considerando le divisioni inizialmente emerse all'interno della maggioranza, al quale dovrebbe seguire nei prossimi giorni, forse già il 29 dicembre, l'ok della Giunta di Palazzo Marino. Ci sono, però, una serie di paletti che i due club dovranno studiare molto bene prima di poter andare avanti.



RICHIESTE - Il Consiglio comunale chiede che il nuovo impianto abbia 70mila posti, che i biglietti non subiscano un aumento eccessivo, che il verde costituisca il 50% dell’intera zona rinnovata e che i club investano una quota di almeno 40 milioni per la riqualificazione dell’intero quartiere. Di fatto quanto emerso nel dibattito pubblico.



LA POSIZIONE DEI CLUB - Adesso spetta alle società verificare che le modifiche richieste non stravolgano il loro progetto da 1,3 miliardi. Da sempre Inter e Milan hanno lavorato a uno stadio da 60-65 mila spettatori per non alzare troppo i costi di costruzione. Il prezzo dei biglietti, hanno sempre assicurato i club, non aumenterà, lo faranno invece i tagliandi executive, che si prenderanno una fetta più grande dello stadio. Sul tema verde, invece, già si è saliti al 36% (da un 18% iniziale) dell’intero nuovo distretto San Siro. Insomma, la trattativa prosegue.