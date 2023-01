Già troppi anni persi, Milan e Inter non possono più perdere tempo. Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno e sicuro a Sesto San Giovanni. Basta con ritardi e soldi sprecati. https://t.co/PJJoB2UvqZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 4, 2023

scende in campo nella vicenda relativa al nuovo stadio di. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, noto tifoso rossonero, ha affidato a un tweet il suo pensiero e il suo consiglio alle due società dopo l'ennesimo stop al progetto per un nuovo impianto a San Siro: "Già troppi anni persi, Milan e Inter non possono più perdere tempo. Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno e sicuro a Sesto San Giovanni. Basta con ritardi e soldi sprecati".