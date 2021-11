Nuovo passo in avanti verso la realizzazione di un nuovo stadio per Inter e Milan. Dopo le parole del sindaco Beppe Sala, il Comune di Milano rende noto in un comunicato ufficiale che è stata approvata la delibera di conferma del pubblico interesse, con alcuni dettagli importanti per la realizzazione del progetto:



Adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di governo del territorio approvato con riferimento alla Grande funzione urbana ‘San Siro’, pari a 0,35 m2/m2.



Riconfigurazione a distretto sportivo dell’area dove attualmente insiste il "Meazza" con ampia valorizzazione e incremento del verde.



Sulla base di quanto stabilito, aggiornamento del Piano Economico Finanziario nella successiva fase progettuale.



Sono queste le condizioni a cui la Giunta ha deciso di confermare la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta relativa allo Stadio di Milano presentata dalle Società calcistiche Milan A.C. S.p.A. e Internazionale F.C. S.p.A. Condizioni che resteranno necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.