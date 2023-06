La questione stadio continua a far discutere Milano e i milanesi, in particolare modo gli abitanti di San Donato. In questi minuti sta andando in scena in paese una manifestazione contro la nuova struttura di proprietà che dovrebbe ospitare il Milan nei prossimi anni. Una parte dei cittadini non sarebbe contenta dell'edificazione, che andrebbe a intaccare le aree verdi del Comune.



LE PRIME SCARTOFFIE - Il nuovo stadio a San Donato, al momento, è più di una semplice opzione. Gerry Cardinale, proprietario del Milan, la scorsa settimana - riporta il sito allmilan.it - ha sottoscritto un documento con l'azienda SportLifecity, proprietaria di alcuni permessi urbanistici. Il progetto ideato prevede la costruzione di una cittadella dello sport e un investimento da circa 1 miliardo di euro.



LE TEMPISTICHE - Gli accordi di massima già sono stati trovati, ma per arrivare all'inizio dei lavori bisognerà attendere almeno il 2028-2029, in occasione dei 130 anni del club