Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport: "Non è un momento semplice per la squadra, ma durante l’anno possono capitare momenti così. Sappiamo che abbiamo delle qualità e sappiamo che vogliamo crescere. Questa partita è molto importante. Il cambio di modulo ha aiutato perché ha dimostrato che possiamo giocare in diversi modi e a mio avviso questo è un punto di forza della squadra. Sono molto orgoglioso di giocare all’Udinese. È un club bellissimo, lo stadio è molto bello e la città e le persone sono bellissime. Sono fiero di giocare in questo club".