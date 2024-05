O Jogo - Milan, dall'Al-Hilal offerta irrinunciabile in arrivo per Leao. Pagheranno la clausola da 175 milioni

Ilpotrebbe perdere? La risposta secondo il quotidiano portoghese O Jogo è sicuramente sì. Secondo quello che è uno dei più importanti giornali in Portogallo, infatti, è in arrivo sia per il giocatore che per il club rossoneroal punto da dedicare addirittura la prima pagina a colui che dovrà essere uno dei protagonisti del prossimo Europeo con la maglia della nazionale lusitana. E la proposta arriverà dai campioni d'ArabiaIl club vincitore della Saudi Pro League che in questa stagione ha messo sotto contratto calciatori del calibro di Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Renan Lodi, Aleksandar Mitrovic e anche Neymar (pur avendolo per la maggior parte del tempo infortunato)a cui prenderà parte a giugno 2025. E Rafael Leao è diventato obiettivo prioritario.

La trattativa con il Milan sostanzialmente non ci sarà. perché il club araboe se sarà attivata il club rossonero non potrà opporsi e dovrà rimettersi, semplicemente, alla volontà del giocatore che potrà decidere se rifiutare o meno la proposta salariale.con l'Al-Hilal che è pronto a ricoprirlo d'oro proponendogli lo stesso ingaggio da oltre 50 milioni a stagione proposto a Neymar che verosimilmente potrebbe salutare dati i tanti problemi fisici. Cosa deciderà Leao? La sua idea, finora, è sempre stata quella di rimanere nel calcio europeo.