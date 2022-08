ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:e all'improvviso era come se mi avessero tolto tutto. In realtà il vero 'tutto' l'ho trovato fuori dal campo, giorno dopo giorno, in mezzo a momenti di sofferenza e di tristezza.e la macchinetta trasmetteva quel rumore. Ho imparato quanto sia importante farsi controllare".Sono rimasto in ospedale 14 giorni e già al quarto avevo chiesto alla mia compagna Alessia di portarmi gli elastici e altri strumenti per mantenere il tono muscolare. Dopo il terzo mese ho cominciato a fare i test di controllo. Il primo andò bene, il secondo meno. Mi sono confrontato e quasi... scontrato con i bravissimi specialisti della Mapei, che guardando i dati mi invitavano alla pazienza. Al sesto mese ero convinto di essere guarito. Ma non era così e cominciai a pensare al ritiro. I medici mi dicevano che c'era di mezzo la mia vita, avevano ragione. Ma fin da bambino ho sempre corso dietro alla palla senza un giorno di stop. Ero mentalmente provato".Sono stato in tanti ospedali: a Modena, all'Humanitas a Milano, a Padova e infine al San Raffaele a Milano. Adesso sul campo posso fare tutto, cerco di non esagerare per evitare i problemi classici dopo una lunga inattività. E al polso porto un orologio che mi consente di controllare i battiti".Prima mi sembrava di non avere mai il tempo per fare altro, la verità è che il tempo ci sarebbe stato, ma non lo trovavo io. Ci sono tante cose importanti fuori dal calcio., la Cria Cuervos: per adesso facciamo un bianco, un rosso e un rosé. Dopo la mia prima partita brinderemo tutti insieme nello spogliatoio. Ho pure imparato a cucinare. Devo ringraziare numerose persone e in particolare"."Penso solo a giocare e divertirmi. Ho una seconda possibilità e non è cosa da poco., mi auguro di essere una risorsa portando esperienza e sfruttando la mia fisicità. Il vecchio Pedro può essere utile".