Il centrocampista dell'Olympique Marsiglia Boubacar Kamara ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo The Athletic questa decisione potrebbe agevolare il suo arrivo al Milan, da tempo sulle tracce del giocatore: per i rossoneri sarebbe un arrivo importante e a costo zero, per rimpolpare la mediana che a gennaio perderà per la Coppa d'Africa Franck Kessie e Ismael Bennacer.