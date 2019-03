Corteggiato anche dalla Roma nelle ultime sessioni di mercato, il centrocampista Thiago Mendes parla del proprio futuro: "Devo qualcosa al Lille perché è il club che mi ha aperto molte porte. Non ho ancora finito il mio lavoro qui e voglio aiutare il club ad andare il più lontano possibile. Il mio desiderio era di restare al Lille. Da parte mia devo restare con i piedi per terra e continuare a fare bene il mio lavoro perché penso di poter fare meglio di così. Da parte mia e dei miei compagni, l'obiettivo è raggiungere la Champions League. Abbiamo una buona posizione, dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare per centrare l'obiettivo".