Secondo Mundo Deportivo, anche il Barcellona potrebbe inserirsi nella corsa ad Aleksandr Golovin. La mezzala del Cska Mosca però - riporta la testata catalana - non verrà lasciato libero per meno di 30 milioni di euro. La Juventus ha già presentato una sua offerta per il momento respinta dal club russo, ma la trattativa entrerà nel vivo al termine dei Mondiali.