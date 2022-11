L'attaccante del Sudtirol (serie B), Raphael Odogwu ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho fatto tutto il ritiro estivo, il mio procuratore Borgobello mi ha dato la forza per crederci. Sarei rimasto a prescindere, ho un contratto fino a giugno 2023. Il rinnovo? Ne stiamo parlando, ma non è un problema. Io a Bolzano sto benissimo".



"A chi mi ispiro? Sono interista e il mio modello è Lukaku. Tramite il mio procuratore sono riuscito ad avere due regali: la sua maglia autografata e, soprattutto, le sue scarpe, le Phantom. Gioco con quelle, avevano anche la dedica e la firma che, ora, a furia di usarle, si sta scolorendo. Magari se legge questo articolo me ne manda un altro paio. Gioco col numero 90 per lui".