In pochi mesi è riuscito a integrarsi nello spogliatoio viola diventando anche uno degli idoli della tifoseria della Fiorentina. Stiamo parlando del terzino destro Alvaro Odriozola: arrivato in prestito secco dal Real Madrid, il suo futuro è tutt’altro che scontato. Tra la volonta di tornare in Spagna e quella di godersi Firenze, quest’oggi l’esterno spagnolo ha rilasdciato una lunga intervista a Ok Diario. Queste le sue parole:



“E’ chiaro che il mio contratto con la Fiorentina finisce qui e il mio contratto dice che tornerò a Madrid. Su questo non ci sono dubbi. Posso anche dirvi che c’è una frase che mi piace molto e che dice che ieri è passato, domani è un mistero e oggi è un dono. Sono concentrato sulla Fiorentina. Mi sto davvero godendo la città, le persone, il club e, per ad essere sincero, potrei dire di sì, no, ma ti mentirei davvero perché nessuno sa cosa accadrà. Pertanto, non c’è dubbio che sia il sogno di ogni calciatore di avere successo nel Real Madrid…Questo è ovvio. Posso solo dirvi che mi sto divertendo molto, che in questo momento i miei colori sono quelli viola e cercheremo di portare la Fiorentina in Europa”.



Nell’accettare il trasferimento a Firenze, l’attuale tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti è stato importante. Queste le sue parole sul tecnico italiano

“E’ davvero un piacere conoscerlo perché è una persona con cui puoi parlare. È molto onesto. Coincidenze della vita, conosce molto bene il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, mi ha parlato molto bene di lui, della società e mi ha spiegato che aveva un ottimo progetto con il nuovo proprietario del club, mi ha spiegato che l’allenatore è un allenatore che viene dal categorie inferiori d’Italia, che stava facendo le cose molto bene e che aveva un’ottima idea di calcio che poteva adattarsi al mio stile. Ho trovato un grande club, grandi tifosi, un grande allenatore e una squadra che lotta per l’Europa, quindi sono molto grato”.