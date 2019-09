, quest'anno, fa parte della famiglia dell' OFFSide Fest , festival cinematografico in salsa calcistica in programma il 13 e il 14 settembre al. E, per accompagnarvi al meglio all'evento, da oggi, giorno dopo giorno, vi racconteremo quelle che saranno le pellicole in concorso. E si parte subito con un qualcosa dal gusto sudamericano...- Ieri si è giocato il Superclasico in, in unda tutto esaurito che ha contemplatoHanno giocato bene i Millonarios, hanno resistito gli Xeneizes, in uno 0-0 che ha visto debuttare nella partita più sentita al mondo il nostro Daniele, in campo per 69 minuti: ordinato, aggressivo e pienamente connesso con la sua nuova realtà. ​Un antipasto di quel che sarà: la semifinale di, dove i due odiati rivali si ritroveranno ancora di fronte. Come lo scorso anno, quando in dicembre si giocò la, la finale di Copa Libertadores vinta dalla Banda.Ci si aspetta quel che sarà la semifinale di, ma più niente potrà raggiungere il pathos raggiunto a fine 2018, quando le due regine di Buenos Aires, quelle che hanno fatto nascere il Futbol in, la madre di tutte le rivalità, si sono trovate difronte per la coppa regina del. L', documentario di Fernando, racconta i 28 giorni che hanno fermato il mondo del futbol, i 28 giorni che hanno sconvolto il mondo, i 28 giorni più matti d'Argentina, iniziati allae terminati aldi Madrid. Il tutto, visto dagli occhi dei tifosi. Quelli che River Plate o Boca lo vivono come una fede. Clicca QUI , con tre modalità di acquisto: biglietto singolo per il film, abbonamento giornaliero e abbonamento per tutto l'evento. Qui sotto il programma completo.