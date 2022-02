La Uefa si riunirà oggi in un Comitato Esecutivo convocato d'urgenza per prendere provvedimenti in merito agli ultimi drammatici sviluppi della crisi ucraina. L'attacco della Russia di Putin potrebbe avere pesanti ripercussioni pure sul calendario calcistico internazionale delle prossime settimane - ci sono in ballo i playoff per accedere al Mondiale, per esempio - ma anche sull'organizzazione di alcuni appuntamenti di grande rilevanza come la finale di Champions League del prossimo 28 maggio. Appare certo che non si giocherà a San Pietroburgo, visto che la Uefa appare orientata a proibire ogni tipo di evento calcistico sul suolo russo.



Dopo le prime indiscrezioni sullo spostamento di sede a Wembley, avanzano anche anche altre candidature per ospitare l'atto conclusivo di Champions League, come Lisbona - già teatro dell'ultima finale per questioni legate alla pandemia - oppure Parigi, ma attenzione anche all'Italia e alla città di Milano. Sede della finale del 2016 tra Real e Atletico Madrid e protagonista in positivo nei mesi scorsi con la Final Four di Nations League, San Siro diventa dunque un'opzione credibile per prendere il posto di San Pietroburgo, come riporta La Gazzetta dello Sport.