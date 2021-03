Ecco i convocati del ct deiper gli impegni contro Turchia, Lettonia e Gibilterra (qualificazioni a Qatar 2022): ci sono, outpositivo al Covid.: Cillessen, Krul, Stekelenburg.: Van Aanholt, Blind, Dumfries, De Ligt, St. Juste, Tete, Veltman, Wijndal.: Van de Beek, Gravenberch, De Jong, Klaassen, De Roon, Wijnaldum.: Babel, Berghuis, Bergwijn, De Jong, Malen, Depay, Stengs.​- Lo stesso De Boer commenta l'assenza del difensore dell'Inter: "Questa situazione è fastidiosa per lui e per questo motivo non possiamo convocarlo. Dobbiamo vedere come si sviluppa e se Stefan potrà unirsi in un secondo momento, dobbiamo aspettare e vedere. Con Jeremiah St Juste, che può giocare terzino destro e centro destro, ho un buon sostituto".​