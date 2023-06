Di seguito i principali episodi da moviola di Olanda-Italia, finale per il terzo posto della Nations League.



OLANDA-ITALIA

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist (Svezia),

Var: Bartosz Frankowski (Polonia)

Avar: Pawel Pskit (Polonia)

Quarto uomo: Kristo Tohver (Estonia)



20' - Rete di Frattesi al vaglio del Var: regolare la posizione del centrocampista della squadra di Mancini, ma sotto la lente di ingrandimento c'è un presunto tocco di braccio durante il controllo prima del gol. Ma il mani non c'è, Frattesi controlla con il petto, gol regolare.



84' - Annullato per fuorigioco dal Var un gol dell'olandese Weghorst.