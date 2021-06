Georginio Wijnaldum, capitano dell'Olanda, parla a NOS TV dopo il ko con la Repubblica Ceca agli ottavi di Euro 2020: "Le reti che abbiamo concesso, le occasioni che non abbiamo sfruttato, tutto ti passa per la testa. Dopo il cartellino rosso è stato difficile mettere loro pressione, le cose si sono fatte più complicate per noi. ​Tutta la partita è stata dura. In qualche modo non abbiamo saputo reggere la pressione che ci hanno messo. Non siamo riusciti a creare spazi. Abbiamo creato un paio di occasioni nel primo tempo, ma non è abbastanza".