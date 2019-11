Andrea Cocco, nuovo attaccante dell'Olbia, parla della sua avventura in Serie C: "Sono felice di questa opportunità e grato alla società per avermela concessa. Non vedo l'ora di poter scendere in campo e dare una mano alla squadra per iniziare la risalita in classifica. Dopo tanti anni, quasi dieci, torno in Sardegna da giocatore e questo mi rende doppiamente contento. Pisano mi ha sempre parlato benissimo di questa realtà e di questa società, organizzata e seria come poche in Serie C. ​Ho avuto tante richieste in questi mesi, ma solo l'idea di potere venire all'Olbia ha fatto scoccare la scintilla che cercavo".