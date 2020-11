IL TABELLINO



Olbia-Juventus Under 23: 2-1



Marcatori: (Pennington 10', Rafia 65', Udoh 82')



Olbia (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda (Pisano 85'), Emerson, Altare, Cadili; Lella (Biancu 85'), Ladinetti, Pennington; Giandonato (Gagliano 72'); Ragatzu (La Rosa 85'), Cocco (Udoh 51'). A disp. Van Der Want, Barone, Secci, Dalla Bernardina, Demarcus, D'Agostino, Occhioni, Marigosu. All. Canzi

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Gozzi (Coccolo 43'); Di Pardo , Peeters, Ranocchia (Petrelli 56'), Wesley (Correia 46'); Mosti (Fagioli 46'), Rafia; Brighenti (Rosa 74'). A disp. Bucosse, Raina, Barbieri, Riccio, Troiano, Leone, Del Sole, Petrelli.​ All. Zauli



Ammoniti: (Di Pardo (J) 41', Rafia (J) 54' e 68', Cadili (O) 77')



Espulsi: (Rafia 68')



Arbitro: Sig. Di Cairano di Ariano Irpino