"La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale i contagi da Covid e le vittime della malattia, è la cosa più giusta da fare", è questo l'appello lanciato in un comunicato scritto dall'associazione dei medici di Tokyo al Comitato olimpico nazionale. Il Giappone sta attraversando la quarta ondata di Covid e il governo per contenere i contagi e l'espansione del tasso di positività ha esteso lo stato d'emergenza a nove prefetture, inclusa quella di Tokyo, fino al 31 maggio.



Il governo inoltre, non approvando altri vaccini, oltre al Pfizer, sta rallentando la campagna vaccinale che vede coinvolta anche la carenza di personale medico atto nel somministrarlo. Per tali motivi, a dieci settimane dall'inizio dei Giochi olimpici che dovrebbe essere il 23 luglio, circa 6.000 dottori della capitale giapponese, sollecitano la non realizzazione dell'evento, spaventati dalle future conseguenze.



Dal canto suo, il presidente del Comitato internazionale Olimpico, Thomas Bach, per rassicurare gli animi ha dichiarato che: "Al momento il 75% dei residenti del Villaggio Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per l'inizio delle Olimpiadi". Nonostante tale dichiarazione, il più recente sondaggio del quotidiano progressista Asahi Shimbun, dimostra che oltre l'80% delle persone interpellate in Giappone si è dichiarato contrario alla organizzazione dei Giochi, o favorevole al loro rinvio.