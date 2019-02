"Sogno di diventare la più forte calciatrice al mondo": parola di Olivia Moultrie. Nata il 17 settembre 2005 a Santa Clarita in California, è già diventata la più giovane professionista del calcio femminile mondiale. Due anni fa ha rifiutato una borsa di studio dall'università della North Carolina di ben 300mila dollari. Nel frattempo ha effettuato degli stage in Europa: in Germania al Bayern Monaco, in Francia al Lione e al PSG.



E nella notte degli Oscar è andata in mondovisione, quando la campionessa di tennis Serena Williams ha lanciato il nuovo video della Nike "Dream crazier". Oltre allo sponsor tecnico, Olivia è già sotto contratto anche con il Wasserman Media Group, un'agenzia di management sportivo che ha rappresentato calciatori del calibro di Owen, Gerrard e Keane.