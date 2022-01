L'indiscrezione di qualche giorno fa è stata confermata. Robin Olsen lascia lo Sheffield per accasarsi all'Aston Villa in prestito fino a fine stagione. Martedì il portiere si sottoporrà alle visite mediche di turno per poi iniziare la sua avventura a Birmingham. La Roma ha dato l'ok all'operazione e lo Sheffield lascerà andare immediatamente il giocatore. Lo svedese trona in Premier League dopo l'esperienza all'Everton.