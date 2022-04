Robin Olsen potrebbe lasciare definitivamente la Roma. Il portiere svedese, arrivato nella capitale nel 2018 non ha lasciato bei ricordi nella testa dei tifosi giallorossi. Il suo contratto è in scadenza nel 2023. L'ex Cagliari è in Premier League all'Aston Villa e secondo quanto riportato dal sito Football Insider la società inglese vorrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Gerrard vuole che Olsen faccia il secondo di Emiliano Martinez anche per la prossima stagione nonostante non abbia mai giocato da quando si è trasferito all'Aston Villa durante il mercato di gennaio.