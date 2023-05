Il deprecabile gesto compiuto nella notte appena trascorsa da alcuni ignoti che per la seconda volta nel giro di pochi giorni hanno imbrattato un murales dedicato a Gianluca Vialli nei pressi del lungomare della delegazione genovese di Quinto viene fermamente condannato dai rappresentanti dei tifosi del Genoa.



“L’Associazione Club Genoani - si legge in una nota stampa diffusa in giornata - condanna con la massima fermezza la vandalizzazione dei murales dedicati a Gianluca Vialli presso il Molo di Quinto. Atti di tal genere non sono giustificati in alcuna maniera. La rivalità sportiva non si esprime oltraggiando la memoria di un uomo, il cui ricordo è e continua ad essere di tutti”.