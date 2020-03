Parallelamente a centrocampo si segue anche Sandro Tonali, profilo diverso, investimento importante all'orizzonte. Intanto nelle scorse ore ci ha pensato Ole Gunnar Solskjaer ha lanciato un altro messaggio forte e chiaro nei confronti di Paul Pogba e Mino Raiola: “Paul è un nostro giocatore, ha un altro anno di contratto più un'opzione per quello successivo. Quindi potete aspettarvi che sarà ancora qui anche nella prossima stagione. Che nel frattempo ha continuato a lavorare per non farsi cogliere impreparata.anche se definirla solo un'alternativa è sbagliato ancor più che riduttivo., che ha sempre guardato con un occhio particolarmente attento alla sua crescita durante le spedizioni ora per Tanguy Ndombele ora per Moussa Dembélé.(aspettando che passi l'emergenza Covid-19, ovviamente). La prestazione fornita nella gara d'andata ne è stata la riprova, Aouar è pronto per il grande salto e Jean-Michel Aulas già si sfrega le mani puntando a un'altra asta internazionale.La base è già molto alta, superiore ai 50-60 milioni di euro. Di questo si è parlato nei continui contatti tra club (oltre che del baby fenomeno Ryan Cherki) con Aouar che rappresenta un giocatore che piace e parecchio già per il presente, mentre il suo entourage di certo non chiude al trasferimento pur continuando ad ascoltare tutte le opzioni che si stanno presentando, dall'Arsenal in poi.