Ali Dursun è un agente in rampa di lancio anche se già molto esperto. Con lui la Juve ha concluso l'operazione legata a Denis Zakaria e ha perfezionato il prestito di Mo Ihattaren all'Ajax. Non solo: perché i contatti con Frenkie de Jong sono reali, c'è stato un momento in cui il Barcellona ha davvero aperto alla sua cessione per fare posto e arrivare ad Alvaro Morata. Discorso rimandato a giugno.