Olympiacos-Fenerbahce, le formazioni ufficiali: Jovetic sfida Dzeko e Krunic

si affrontano alle 18.45 nell'andata dei quarti di finale di. Il ritorno è in programma giovedì 18 aprile alle 21.La formazione greca ha superato nettamente il Maccabi Tel-Aviv nel precedente turno. Quella turca, che in patria vive un momento delicato e di piena contestazione nei confronti della Federazione calcistica della Turchia, ha avuto ragione dell'Union Saint-Gilloise nonostante la sconfitta interna nella gara di ritorno (0-1, ma aveva vinto 3-0 in Belgio.José Luis, tecnico dell'Olympiacos, si affida alla qualità di Jovetic, Fortounis e Masouras alle spalle di El Kaabi.

Ismail, allenatore del Fenerbahce, risponde con l'esperienza di Dzeko, Tadic e Krunic, uniti al talento di Szymanski.: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Hezze, Chiquinho; Fortounis, Jovetic, Masouras; El Kaabi.. Mendilibar.: Livakovic; Osayi-Samuel; Caglar Soyuncu, Rodrigo Becao, Oosterwolde; Zajc, Krunic, S. Szymanski; Irfan Can Kahveci, Dzeko,Tadic.. Kartal.