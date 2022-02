Pedro Martins, tecnico dell'Olympiacos, ha parlato in vista della sfida di ritorno contro l'Atalanta, all'andata 2-1 per la Dea:



"Possiamo vedere una partita differente, M'Vila può giocare e non ci sono altri problemi. I sistemi di gioco sono importanti, sì, ma la strategia e la dinamica in campo sono fondamentali. Dobbiamo essere concentrati e pronti. Di solito noi siamo più forti in casa con i nostri tifosi, più concentrati. Bisogna fare il massimo per sopravanzare un avversario come l'Atalanta. Crediamo di poterci qualificare al prossimo turno. Bisogna aspettare domani per la formazione. Arbitro? Spero che ci sia un arbitro giusto, punto".