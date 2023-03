Pazzi, solisti, decisivi. Sono i portieri, i protagonisti del ruolo più divisivo e particolare del gioco del calcio. La rivista Four Four Two li ha messi in classifica, stilando la graduatoria dei 10 più forti del mondo (ad oggi). Tante le conferme, qualche new entry e un grosso escluso: Mike Maignan. Ai box per mesi per infortunio, il francese del Milan è tornato più forte che mai e ha già messo le mani sul passaggio del turno dei rossoneri in Champions League. Eppure non è bastato per entrare nella Top 10. Qui trovano spazio mostri sacri come Alisson e Courtois, c’è Donnarumma e c’è anche il ‘cugino’ del francese: quell’Onana diventato, gara dopo gara, una certezza dell’Inter. Vediamo chi sono i 10 migliori portieri al mondo.