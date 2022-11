Non solo André Onana. Il portiere del Camerun rischia di dire addio prematuramente ai Mondiali, dopo il litigio con il ct della nazionale Rigobert Song, secondo quanto riportato per motivi tattici. Il numero uno dell'Inter, dopo il litigio con l'allenatore, sarebbe in procinto di dire addio al Qatar prematuramente, nonostante i suoi debbano ancora disputare la partita decisiva contro il Brasile, per accedere agli ottavi.



L'estremo difensore africano non sarebbe il primo a lasciare la propria nazionale in una competizione iridata. Nella gallery gli illustri precedenti.