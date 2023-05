André Onana è intervenuto a Inter TV prima della sfida con il Milan, semifinale d'andata di Champions League: "Personalmente arrivo molto bene alla partita, la squadra ancora meglio. Ci siamo allenati tanto, è un onore allenarsi con questo gruppo. Arriviamo a questa partita in un gran momento, sono molto fiducioso".



STIMOLO PARTICOLARE DA QUESTE GARE? - "Sì, sono partite molto importanti e le motivazioni sono extra, come dico sempre. Nella storia si ricorda chi ha vinto, sappiamo l’importanza di questa qualificazione, siamo molto contenti per questa partita e la aspettavamo tanto".



FATTORI CHE POSSONO FARE LA DIFFERENZA - "La verità è che non mi preoccupo del Milan ma dell’Inter. Ci siamo allenati bene, mi aspetto una grande gara, ci siamo allenati benissimo, siamo preparati e pronti".



Poi a Sky: "Per giocare in un club come l'Inter serve grande personalità, ma siamo un gruppo dotato di attributi. Non dobbiamo preoccuparci dei nostri avversari, sappiamo che se giochiamo come sappiamo e facciamo quello che ci chiede passeremo. Io e Dzeko dobbiamo dare qualcosa in più vista la nostra esperienza nel torneo. Leao? Per noi è uguale, non cambia nulla se gioca o meno".