Un altro stop che può costare molto caro al. Il 3-3 a Istanbul contro ilè un colpo durissimo alle ambizioni dei Red Devils, fermi a quota 4 punti in Champions League e con la qualificazione agli ottavi di finale sempre più lontana:. Un pareggio, quello del Rams Park, che fa ancora più male perché arrivato da una situazione di vantaggio e semicontrollo per la squadra di. Ma qualcosa si inceppa e tornano gli errori individuali, ancora una volta con- Il portiere camerunese,, era in ripresa nell'ultimo periodo e iin Premier League controedgli avevano permesso di diventare. A Istanbul però sono tornati i vecchi fantasmi, quegli scivoloni che avevano scatenato negli scorsi mesi i dubbi dei tifosi dello United.: nella prima occasione (29') non legge la traiettoria della conclusione di Ziyech e osserva senza muoversi il pallone entrare in rete; nella seconda occasione si fa ingannare da un tentato intervento di un difensore e devia goffamente la sfera nella propria porta., si fa sorprendere sul primo palo da distanza ravvicinata, ma non si tratta di un errore al pari dei due precedenti.- Gli errori riaccendono la critica su Onana proprio nelle settimane in cui hanno fatto nuovamente capolino le voci su un possibile intervento sul mercato da parte dei Red Devils (tra i nomi accostati per gennaio anche quello di, estremo difensore della), ma ridurre tutte le difficoltà del Man United alle imprecisioni dell'ex portiere nerazzurro sarebbe sbagliato. I numeri, d'altronde, inchiodano l'intero collettivo agli ordini di ten Hag, incapace di proteggere adeguatamente Onana e contribuire a blindare la porta. Ne conseguono alcuni primati ben poco lusinghieri per il club di Manchester:. Fotografia di un disastro non individuale ma dell'intera squadra, numeri che inchiodano Onana e tutti i suoi compagni. E così si spiega una campagna europea complicata, che rischia seriamente di concludersi con largo anticipo rispetto alle attese.