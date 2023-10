La crisi delè profonda e sembra inarrestabile.. Seconda sconfitta in Europa per lo United dopo quella contro il Bayern Monaco all'esordio, questa volta in casa contro il. Pesante, pesantissimo l'errore del portiere camerunese nella notte di Old Trafford:- Il minuto è il 77' e il risultato è fermo sul 2-2. Lo United organizza l'uscita da dietro e il pallone è tra i piedi di Onana, vagamente pressato da Icardi.. Partita compromessa, ma Icardi fallisce il rigore calciando fuori regalando tenendo viva la fiammella della speranza per i padroni di casa. Graziato l'errore del portiere? Solo momentaneamente, perché tre minuti più tardi Icardi firma il definitivo 3-2 punendo un. Non l'unico colpevole certo, basti guardare la posizione di unschierato ancora una volta in un ruolo non suo - quello di terzino sinistro - che tiene in gioco l'attaccante del Galatasaray, ma il portiere è ancora una volta il bersaglio della critica dei tifosi, che negli occhi hanno anche la papera sul gol di Sané in occasione della gara con il Bayern. Due errori che: il Bayern è scappato e guida la classifica del gruppo A con 6 punti, il Galatasaray è a 4 e anche il Copenaghen (un punto) è davanti agli inglesi, ultimi e ancora fermi a quota zero.- Non tutte le colpe del disastro United in questo avvio di stagione sono sue,. Ci ha messo la faccia dopo la sconfitta in Baviera, ma non è bastato per placare la rabbia dei tifosi riaccesasi con forza questa sera. Basta fare un giro sui social per vedere l'umore dei Red Devils, le critiche feroci e i toni forti.. Tanti, troppi pere non si spiegano la decisione di non rinnovare il contratto di David de Gea, ritenuto più affidabile e quantomeno più economico. Un'altra notte da dimenticare, per Onana e per lo United che continua inesorabilmente ad affondare.