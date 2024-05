Open Var, Damato: 'Gol di Noslin come quello di Pulisic, non c'è certezza del tocco di mano'

Nuova puntata di 'Open VAR', il format di DAZN nella quale i vertici AIA analizzano e commentano gli episodi arbitrali del turno di Serie A.Nella puntata odierna, ospite, si sono analizzati due episodi: l'espulsione diine il gol diinconvalidato nonostante le proteste viola per un presunto tocco con il braccio diin avvio di azione.E - Damato: "Giusto cambiare il colore del cartellino, c'erano tutti i criteri. Intervento a tacchetti esposti, contatto in un punto alto. C'era rischio per il giocatore".

- Come si nota dai dialoghi durante la partita, il VAR non ha l'evidenza del cambio di direzione, sottolineando dopo vari replay di non notare con certezza una variazione nella rotazione del pallone nonostante le tante telecamere utilizzate per cercare l'eventuale tocco con il braccio di Swiderski. Damato commenta: "Qua il VAR ha fatto benissimo, hanno vivisezionato l'episodio e da nessuna telecamera è emersa la certezza del contatto. Questo ha portato a confermare la decisione del campo, perché in caso di mancata evidenza è corretto così. Nonostante abbiano girato tutte le telecamere, un tocco di mano evidente non c'è. Il tocco sarebbe stato punibile e avrebbe portato all'annullamento del gol. Come il gol di Pulisic? Stessa casistica. Quando non ci sono immagini incontrovertibili, si tiene la decisione di campo".