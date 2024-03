Open Var, Rocchi: 'Inter-Atalanta? Ok annullare il gol di De Ketelaere, braccio di Miranchuk in posizione innaturale'

Redazione CM

Nel corso di Open VAR, format su DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è soffermato su Inter-Atalanta.



In particolare, è stato analizzato il gol annullato a Charles De Ketelaere sullo 0-0, questo l'audio tra arbitro e VAR: "Pallone perso, possibile DOGSO. Controlliamo tutto dall'inizio. Luisi lamenta di un colpo. Per me non è fallo. E' uno scontro di poca entità. Adesso mi fai vedere se tocca con il braccio. La tocca Bastoni. E' mano. E' largo, è punibile. Eventuale mano. Consiglio un OFR per possibile mani di Miranchuk, il braccio è largo e per noi è molto punibile". Una volta rivista l'azione, l'arbitro Colombo concorda con il VAR e annulla la rete.



Il commento di Rocchi: "Corretto. Il braccio è in posizione innaturale. Se fosse un tocco diretto in difesa sarebbe semplicissimo dare rigore. Capisco la difficoltà nell'accettare l'episodio. Io avevo paura guardassero fallo o gioco pericoloso. A parti invertite avremmo dato rigore. Il rigore per l'Inter? Io batto il tasto sul timing con gli arbitri, diamo voto negativo anche se sbagliano solo il timing. In questo caso Colombo è bravo perché non fischia e permette l'intervento del VAR. La bandierina alzata è un errore che non possiamo permetterci. L'estremizzazione porta a fare una revisione sempre, a volte siamo estremi con decisioni anche chiari ma preferiamo dare la possibilità di intervenire alla tecnologia. Gli arbitri sanno che anche di fronte alla segnalazione di un assistente che si fa prendere la mano, devono rimanere freddi. La segnalazione è una segnalazione, chi decide è l'arbitro. In quel caso non può avere certezze, decide da protocollo di aspettare. E' una differenza importantissima ma è una violenza che si fanno i ragazzi. Arbitrare è anche istinto".