Che arrivi o non arrivi l'esclusione dalle Coppe, con il patteggiamento odierno la Juventus ha messo alle spalle le questioni giudiziarie. Infatti, scegliendo di non ricorrere sul -10 inflitto qualche giorno fa dalla Corte d'appello federale, i bianconeri hanno chiuso in un colpo sia il filone plusvalenze sia quello relativo a manovra stipendi, rapporti con i procuratori e con le società amiche. Ora manca solo la sentenza della UEFA, che aspettava di conoscere gli esiti in campo nazionale per poi pronunciarsi in merito alle sue competizioni.



JUVE PRONTA ALL'IMPATTO - Patteggiando, la Juve si è assicurata di poter raggiungere la qualificazione almeno alla Conference League in campionato, qualificazione che potrebbe essere annullata da Ceferin e i suoi organi di giustizia. Ma solo quella: infatti, se la società torinese avesse deciso di fare ricorso e fosse arrivata una nuova stangata, in grado di escludere dalle coppe la Vecchia Signora senza l'intervento dell'UEFA, allora la squalifica dall'alto avrebbe potuto essere applicabile alla stagione successiva, la 2024-25. Rimane da capire se davvero la UEFA deciderà di procedere con la sanzione. La Juve, quello che poteva fare, lo ha fatto.