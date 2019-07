Oriana Sabatini si sta godendo le vacanze al mare, ma accanto a sé non ha avuto a lungo il suo Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus era impegnato con la Coppa America da disputare con la sua Argentina e non ha portato con sé la bella showgirl, modella e cantante.



Oriana non ha comunque perso occasione per deliziare i propri follower con foto top in costume. L'ultima ha anche dato vita ad un curioso botta e risposta proprio con Dybala. Oriana, supersexy stesa in spiaggia, ha condiviso il messaggio: "Toglimi la sabbia...". Pronta la risposta della Joya che ha commentato "Dammi 5 minuti e son lì". E noi? Vi proponiamo le sue foto nella nostra gallery. Le più hot? Le ultime, quando ancora i due non stavano insieme...