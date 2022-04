Ancora una volta, ancora nel derby. Origi è un autentico incubo per l’Everton e l’ha confermato anche oggi con il gol che messo la parola fine alla partita. Con tutto Anfield in piedi a urlare il suo nome. Per la Kop Divock è e resterà una legenda anche se tra qualche mese le strade di separeranno.



ACCORDO CON IL MILAN - Il 15 marzo scorso raccontavamo in esclusiva della trattativa tra Maldini e gli agenti dell’attaccante belga. Nel giro di poche settimane è arrivato l’accordo per un contratto quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Ora arriverà anche il momento delle firma per un grande colpo a parametro zero. L’uomo dei gol pesanti, la legenda di Anfield, è già pronto per il Milan.