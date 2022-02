La protagonista femminile della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo è stata Ornella Muti, star della storia del cinema italiano e icona di bellezza e sensualità. L'esordio a Sanremo della Muti, accompagnato dalla polemica sulla Cannabis, è stato vissuto fra emozione iniziale, voce un po' afona, uno spacco vertiginoso mostrato alla platea del Teatro Ariston e televisiva, e un momento in cui, insieme al conduttore Amadeus, la Muti ha rivisitato una carrellata degli attori e registi con cui ha lavorato in 50 anni di carriera e oltre 200 film: "Ugo Tognazzi sapeva che ero timida, spaventata, mi ha fatto da fratello maggiore, era molto ironico, generoso, divertente, cucinava per tutta la troupe"; Alberto Sordi "allegro, simpatico, ironico, stare con lui era come stare con uno di noi"; Paolo Villaggio "favoloso, molto intelligente, spiritoso, anche molto cinico"; Massimo Troisi "aveva fame di vita, era come se avesse un tempo che sapeva poteva scadere da un momento all'altro". E poi Tony Musante, "sospettoso", Alain Delon, "bello", Gerard Depardieu, "un vortice", Sylvester Stallone, "unico", Francesco Nuti, "un ragazzo molto semplice, legato alle sue radici, lo saluto con tanto amore". E poi l'appello dell'attrice: "Mi raccomando, andate a cinema, a teatro, ci regalano emozione e magia".



A 66 anni, Ornella Muti ha un fascino e una bellezza irresistibili: l'unica che può farle concorrenza è la figlia Naike Rivelli, seguitissima su Instagram (378 mila followers)!



