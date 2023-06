La prossima Serie A, quella 2023/24 potrebbe fare a meno del suo fischietto più noto. Daniele Orsato ha parlato al SacroFest di Schio e, come riportato da Padova Sport, ha fatto luce sul suo futuro prossimo.



FUTURO - “All’inizio pensavo che fare l’arbitro di calcio fosse da sfigati. In realtà l’esperienza mi ha formato, mi ha reso capace di riflettere e prendere decisioni. Come nella maratona il maratoneta è da solo nella fatica, anche un arbitro deve prendere da solo una decisione. Quando lo facevo e sbagliavo, cercavo di imparare dai miei errori. Il pubblico deve imparare ad accettare che l’arbitro sbagli. Io mi ritengo una persona semplice e credo che sia arrivato il momento di passare il testimone ai più giovani”, ha detto. Per lui potrebbe a breve cominciare una nuova vita lavorativa, in un ruolo differente ma sempre legato al suo ambiente.