Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato degli obiettivi della Fiorentina per la porta: "Io ho seguito Caprile e mi piace molto Audero, poi dipende dalle idee della Fiorentina, se vuole un giovane o una sicurezza. Se vuole una certezza può andare su Audero, Caprile può essere affiancato. In lui ho visto una sicurezza che nessuno si aspettava, penso che sia già pronto come portiere, l'importante è che ci sia fiducia. Anche Carnesecchi è di prospettiva. Anche lo stesso Musso è un portiere affidabile, poi dipende da cosa vuole fare l'Atalanta"