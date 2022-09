Si è fermato ancora Victor Osimhen: il nigeriano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo che aveva stretto i denti per esserci contro il Liverpool, ma ha sbagliato un rigore e ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo a Giovanni Simeone, poi autore del gol del 3-0. Si attendono accertamenti, Napoli in ansia nonostante un primo tempo da applausi in Champions.