Con quei due è tutto più facile. Il Napoli passeggia contro lo Spezia grazie alla coppia di supereroi Osimhen-Kvaratskhelia, semplicemente devastanti. Due reti per il nigeriano, un gol e un assist per il georgiano, al quale i difensori dello Spezia hanno fatto in tempo solo a leggere la targa. I numeri di Kvaradona sono impressionanti, l'ex RubinGli altri sono, Neymar, Kolo Muani e Gnabry.L'impatto con il calcio italiano è stato impressionante,, al quale ha regalato la palla del 3-0. Anche al Picco l'ex Lille ha fatto la differenza, andando a segno per la quinta partita consecutiva (7 centri totali).con la Sampdoria nel dicembre 2019, sul secondo ha messo in porta un pallone con su scritto 'spingimi'. Con Kvara-Osi il Napoli si avvicina allo scudetto e lancia la sfida alle big in Champions League: sono la coppia più forte d'Europa?